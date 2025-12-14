Ottantamila euro per sostenere e valorizzare due importanti realtà museali del territorio cremonese: la Raccolta museale del Lino di Pescarolo e il Museo della Stampa di Soncino. È quanto chiede il consigliere regionale del Partito Democratico Matteo Piloni, che in occasione della discussione del bilancio di previsione di Regione Lombardia 2026-2028 ha presentato due specifici emendamenti di 40mila euro ciascuno.

“Risorse necessarie per la loro valorizzazione e per sostenere le attività di queste realtà culturali” sottolinea il consigliere Dem. “Il Museo del Lino di Pescarolo, in particolare, ha subito recentemente un declassamento a Raccolta museale a causa delle difficoltà economiche legate alla gestione dei costi di apertura”.

“Parliamo di una struttura che custodisce migliaia di reperti fondamentali per raccontare la tradizione contadina della pianura padana” chiarisce Piloni. “È proprio in casi come questo che Regione Lombardia dovrebbe intervenire per non disperdere un patrimonio culturale e identitario così rilevante”.

Analoga la situazione del Museo della Stampa di Soncino, dove nel 1488 venne stampata la prima Bibbia ebraica grazie alla tecnica della stampa a caratteri mobili inventata da Gutenberg. “L’attività di testimonianza dell’arte degli stampatori nel borgo di Soncino sta attraversando difficoltà che potrebbero essere superate più facilmente con maggiori risorse. Anche questo è un pezzo importante della storia e della tradizione lombarda che la Regione ha il dovere di sostenere” conclude Piloni.

