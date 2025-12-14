Sono in corso indagini serrate per capire cosa sia successo esattamente nel pomeriggio di ieri tra le 14 e le 15 in un’abitazione di Pieve d’Olmi, dove una donna di 45 anni italiana è stata ferita all’addome da un colpo di pistola sparato da uno dei componenti della sua famiglia. Il colpo sarebbe partito accidentalmente. E’ l’ipotesi a cui stanno lavorando gli investigatori del questore Carlo Ambra, gli agenti della Squadra Mobile guidati dal dirigente Giulia Cristina e coordinati dal procuratore capo Silvio Bonfigli.

La donna, entrata in ospedale in codice rosso e sottoposta ad un intervento chirurgico, sta meglio. E’ ancora in terapia intensiva, ma da domani sarà trasferita in un altro reparto. La prognosi è ancora riservata, ma è cosciente. L’intervento è riuscito.

Gli investigatori aspettano di sentire anche la sua versione dei fatti per ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto. Nell’appartamento, ieri pomeriggio, c’erano i due genitori e i loro tre figli minori. Poi il dramma: un componente della famiglia avrebbe preso la pistola detenuta in casa quando improvvisamente è partito un colpo che ha attinto in pieno addome la mamma.

Dalla Questura c’è il più stretto riserbo, proprio perchè si vuole ricostruire nei dettagli i fatti e le eventuali responsabilità. Si attendono anche i risultati dei rilievi che sono stati effettuati all’interno dell’abitazione da parte degli specialisti della polizia scientifica. Le dichiarazioni dei presenti dovranno essere verificate proprio in base agli accertamenti scientifici.

Dopo essere stata colpita, la donna è stata accompagnata dal marito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Ad avvertire la polizia è stato il personale medico. L’arma è stata posta sotto sequestro. Da verificare se fosse detenuta legalmente o meno.

Sara Pizzorni

