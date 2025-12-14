Bagno di folla sabato sera nella chiesa di Sant’Agostino, dove coro ed ensemble Voz Latina hanno intrattenuto il pubblico con un concerto natalizio allegro e frizzante.

Solisti e coristi, accompagnati da un nutrito gruppo di musicisti e diretti dal maestro Maximiliano Bañós, hanno trasportato gli spettatori in un viaggio nella musica di Ariel Ramirez e Felix Luna, con la Misa Criolla e la Navidad Nuestra.

I ritmi ritmi tradizionali argentini, come vidala, carnavalito e chacarera, hanno fatto da protagonisti, trasmettendo la potenza del folklore sudamericano che, come recita la Cachua al Nacimiento de Nuestro Señor, magistralmente eseguita da coro e solisti, festeggia il Natale cantando e ballando, come nella tradizione del popolo peruviano.

E del resto tutto il concerto ha raccontato di questa maestosa dimensione spirituale fusa con quella più folkloristica tipica del Sud America. Un connubio di spiritualità cristiana e folklore che ha trasmesso non solo sacralità, ma anche allegria.

La serata è coincisa anche con l’ultimo concerto 2025 promosso da Alac Cremona e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.

