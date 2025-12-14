Centro storico gremito domenica pomeriggio, dove il Natale è entrato nel vivo con colori, profumi e voci. Piazze e vie cittadine si sono riempite di persone, con un’affluenza particolarmente elevata tra piazza Stradivari, piazza Roma e sotto la Galleria 25 Aprile, diventate il cuore pulsante delle iniziative natalizie.

A richiamare cremonesi e visitatori è stato il mercatino “Le strade del gusto, della bellezza e del gioco”, che ha trasformato il centro in un percorso tra eccellenze gastronomiche, prodotti tipici e artigianato. Bancarelle ricche di specialità regionali, profumi di stagione e proposte legate alla tradizione hanno accompagnato passeggiate e momenti di convivialità, creando un’atmosfera calda e accogliente.

Grande partecipazione anche per il Vanita’s Market, che ha trovato spazio sotto la Galleria 25 Aprile, confermandosi un appuntamento capace di attrarre un pubblico trasversale. Tra creazioni artigianali, design, vintage e idee regalo originali, il mercato ha offerto un’alternativa ricercata allo shopping natalizio tradizionale, contribuendo a rendere ancora più vivace il centro cittadino.

Complice il clima festivo e una temperatura tutt’altro che rigida, e che ha favorito la voglia di stare all’aperto, le piazze si sono trasformate in luoghi di incontro e socialità, con famiglie, giovani e turisti intenti a curiosare tra gli stand o semplicemente a godersi l’atmosfera natalizia.

© Riproduzione riservata