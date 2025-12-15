Domenica di allegria, la casa di riposo Giovanni e Luciana Arvedi, Fondazione La Pace Onlus, dove domenica si sono festeggiati i compleanni di ben cinque ultracentenari: Sergio Tarquinio, Bruna Gatti, Maria Dondeo, Aurelia Baroni e Aurelia Pegorini.

La giornata è iniziata la mattina, con la messa presieduta dal vescovo Antonio Napolioni. Poi il pranzo con tutti i parenti, e infine, nel pomeriggio, una maxi torta per festeggiare tutti insieme, con l’animazione in musica del duo Sonantes.

Ma come ci si arriva a cento anni? Lo ha raccontato Aurelia Baroni: “Ci si arriva a vivere con calma”. Dello stesso parere anche Aurelia Pegorini, che di anni ne ha compiuti ben 104: “Di segreti non ce ne sono: nella mia vita ho lavorato tanto, ma sono sempre stata sana, senza malattie. Sono sempre stata in casa con i figli, con la famiglia. Li ho cresciuti bene”.

Grande la soddisfazione della direttrice Silvia Galli: “È stato un anticipo delle feste natalizie” ha detto. “E’ stato un momento di convivialità molto importante per chi vive in casa di riposo, e di condivisione con i parenti. Momenti felici in compagnia dei propri cari, che penso siano il massimo che ciascuno possa desiderare, a qualsiasi età”.

Anche quest’anno è stata proposta la campagna di raccolta fondi un Natale di Pace, che si propone mediante una donazione per l’acquisto di dolci solidali natalizi, torrone e biscotti, di incrementare gli strumenti tecnologici a favore degli utenti dei servizi della Fondazione. lb

