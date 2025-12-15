Il Natale si avvicina sempre di più e i sondaggi lanciati da CremonaOggi (trovi qui tutti i dettagli dell’iniziativa) stanno iniziando a delineare “le festività ideali”. Ogni giorno centinaia di cremonesi e non solo votano sulla nostra pagina Instagram.

Questa volta la scelta era per il passatempo ideale da fare dopo il pranzo di Natale (che sì, ha già vinto sul cenone della vigilia). Una bella tombola in compagnia, o un torneo di carte? A vincere è stata la tombola, che ha conquistato il 60% delle preferenze, contro il 40% ottenuto dal gioco delle carte. Tantissime le famiglie, soprattutto quelle numerose, che in queste occasioni improvvisano tombole spesso con regali buffi e/o riciclati.

I sondaggi proseguono: correte sulla pagina Instagram di CremonaOggi (cliccando qui la si può raggiungere direttamente) e votate. Come vi vestirete alle feste? Indosserete l’ormai immancabile maglione natalizio, oppure opterete per un abbigliamento classico e più tradizionale? Tornate qui tra ventiquattr’ore per scoprire i risultati.

