Doppio appuntamento musicale e culturale dedicato a Franco Margola (1908–1992) , tra i più significativi compositori e didatti italiani del Novecento, in programma martedì 16 dicembre 2025 a Cremona .

L’iniziativa propone un percorso unitario che unisce riflessione musicologica ed esecuzione musicale dal vivo, valorizzando in particolare la produzione di Margola per chitarra e pianoforte e il suo fondamentale ruolo pedagogico.

Alle 11 la Conferenza al Liceo Musicale “Antonio Stradivari” – Cremona “La didattica per chitarra e pianoforte di Franco Margola”. E alle 16 al Museo Civico Ala Ponzone – Sala Manfredini “Franco Margola. Concerto per chitarra e pianoforte.

Il concerto sarà accompagnato dal commento storico e critico del musicologo Andrea Faini, che guiderà il pubblico all’ascolto.