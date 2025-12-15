Ultime News

15 Dic 2025 Connect Learn and Research, progetto
per il saper fare liutario cremonese
15 Dic 2025 Lutto in casa Ferraroni: si è spenta
Giselda, mamma di Maurizio ed Ettore
15 Dic 2025 "Agrifood basket bond": 75 milioni
per le Pmi dell'agroalimentare
15 Dic 2025 Piloni a Casalmorano: elogi
per gli Amici del Presepio
15 Dic 2025 La vincitrice del "Milionario"
conosce bene Cremona: ecco perchè
Cronaca

Doppio appuntamento dedicato
a Franco Margola a Cremona

Doppio appuntamento musicale e culturale dedicato a Franco Margola (1908–1992), tra i più significativi compositori e didatti italiani del Novecento, in programma martedì 16 dicembre 2025 a Cremona.

L’iniziativa propone un percorso unitario che unisce riflessione musicologica ed esecuzione musicale dal vivo, valorizzando in particolare la produzione di Margola per chitarra e pianoforte e il suo fondamentale ruolo pedagogico.

Alle 11 la Conferenza al Liceo Musicale “Antonio Stradivari” – Cremona “La didattica per chitarra e pianoforte di Franco Margola”. E alle 16 al Museo Civico Ala Ponzone – Sala Manfredini  “Franco Margola. Concerto per chitarra e pianoforte.
Il concerto sarà accompagnato dal commento storico e critico del musicologo Andrea Faini, che guiderà il pubblico all’ascolto.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...