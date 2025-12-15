Ultime News

15 Dic 2025 Aggressione alla Ciocco, pm
chiede 4 anni per il maggiorenne
15 Dic 2025 "Novità a Cremona", interrogazione
sui senza dimora in città
15 Dic 2025 Diritti umani, pace e futuro:
il prof. Pertile incontra le scuole
15 Dic 2025 Connect Learn and Research, progetto
per il saper fare liutario cremonese
15 Dic 2025 Lutto in casa Ferraroni: si è spenta
Giselda, mamma di Maurizio ed Ettore
Video Pillole

Fenomeni migratori in Sicilia, Bongiorno “Realizzeremo quattro laboratori”

PALERMO (ITALPRESS) -“In Sicilia il welfare non è sociale e salute insieme, ma sono due assessorati separati: con l’assessore Faraoni inizieremo a dialogare e camminare insieme per realizzare il sogno di tutti, chiamato socioassistenziale e sociosanitario. Questo è un momento importantissimo: verranno realizzati quattro laboratori con i temi che la nostra rete ha chiesto di trattare. Al termine della Conferenza proveremo a mettere in campo tutto quello che il territorio ci chiede di realizzare nel prossimo anno”. Lo ha detto Michela Bongiorno, dirigente del Servizio 3 per il dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, a margine della quarta Conferenza annuale sul fenomeno migratorio, dal titolo ‘Per una rete integrata dei diritti in Sicilia’

