Sono in corso i lavori di posizionamento delle pellicole antisfondamento sulle vetrine storiche del Museo di Storia Naturale, un intervento mirato a rafforzare la sicurezza e la tutela del patrimonio culturale conservato.

L’operazione rientra in un più ampio programma di prevenzione e protezione, volto a ridurre i rischi legati a urti accidentali, atti vandalici e tentativi di effrazione, garantendo al contempo la piena fruibilità degli spazi espositivi da parte del pubblico.

Le pellicole antisfondamento, applicate direttamente sulle superfici vetrate, consentono di aumentare in modo significativo la resistenza del vetro, evitando la dispersione di frammenti in caso di rottura e contribuendo così alla salvaguardia delle opere esposte e alla sicurezza dei visitatori e del personale.

L’intervento è stato progettato nel pieno rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche delle vetrine, assicurando un impatto visivo minimo e preservando l’estetica originale degli allestimenti. I lavori sono stati affidati alla ditta Altaimago S.r.l. di Saronno (Varese), specializzata in lavorazioni tecniche e installazioni su superfici vetrate e architettoniche, con particolare esperienza nell’applicazione di pellicole tecniche, vetrofanie e soluzioni per la protezione e la valorizzazione degli spazi.

Altaimago si distingue per l’attenzione alla qualità dei materiali impiegati, la cura dell’esecuzione e la capacità di intervenire anche su contesti delicati e di pregio, come edifici storici, spazi espositivi e ambienti aperti al pubblico, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e conservative.

“Il Sistema Museale – dichiara al riguardo l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona – conferma così il proprio impegno costante nella conservazione e valorizzazione del patrimonio, attraverso azioni concrete che coniugano tutela, innovazione e attenzione alla sicurezza”

