Il consigliere regionale Matteo Piloni ha fatto visita domenica a Casalmorano, in occasione della mostra di presepi organizzata dal gruppo Amici del Presepio, una realtà che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni natalizie e culturali del territorio. “Novantacinque presepi in esposizione, uno più bello dell’altro – dichiara Piloni -. È stata la prima volta per me e ringrazio il presidente del gruppo, Antonio Martellotta, per l’invito e per la visita, insieme a tutti i volontari per il grande impegno e creatività che mettono in questa iniziativa”.

“Si tratta di una mostra realizzata esclusivamente da volontari appassionati che, da più di vent’anni, regalano alla comunità una delle iniziative legate alla tradizione presepiale più belle e partecipate” aggiunge il consigliere.

Nel corso della visita, Piloni ha voluto soffermarsi anche sulla ricchezza e sulla varietà dei presepi esposti: “Colpisce la capacità di raccontare il Natale attraverso paesaggi e ambientazioni molto diverse tra loro: dalla campagna lombarda alle montagne, fino ai contesti urbani e a scenari suggestivi come Venezia. Ogni presepe diventa così una piccola opera che unisce la Natività ai luoghi, alla storia e alle tradizioni dei nostri territori”.

“Il presepe non è solo una rappresentazione religiosa, ma un elemento profondo della nostra identità culturale – sottolinea Piloni -. In Lombardia questa tradizione è ancora molto viva e riesce a unire generazioni diverse, mettendo insieme manualità, creatività, memoria e senso di comunità. Iniziative come questa dimostrano quanto il volontariato e l’amore per le tradizioni possano rafforzare il legame tra le persone e il territorio”.

© Riproduzione riservata