Allontanati con provvedimento del Questore della Provincia di Cremona due giovani cittadini di nazionalità rumena, un uomo e una donna, dediti alla commissione di furti negli esercizi commerciali e nelle abitazioni anche in altri contesti territoriali, sorpresi alcuni giorni fa a rubare in un negozio del Comune di Soresina.

I due sono stati intercettati da un equipaggio dei Carabinieri subito dopo aver messo a segno il colpo, e sono stati denunciati per furto e ricettazione.

Nei loro confronti il Questore ha adottato due provvedimenti di “Foglio di Via obbligatorio” con divieto di fare ritorno per quattro anni, per la cui violazione è prevista la reclusione da 6 a 18 mesi e il pagamento di una multa di 10mila euro.

Tenuto conto del curriculum criminale dei due, per reati commessi anche in altre regioni e province limitrofe, e relativamente ai quali sono già stati adottati analoghi provvedimenti di allontanamento, è stata attivata dal Questore di Cremona anche la procedura per l’emissione nei loro confronti di una misura di prevenzione personale più incisiva.

© Riproduzione riservata