Rubavano in case e negozi:
foglio di via per due giovani
Due ladri di nazionalità rumena allontanati da Cremona con provvedimento del Questore. Rischiano pene severe per violazione del divieto di ritorno.
Allontanati con provvedimento del Questore della Provincia di Cremona due giovani cittadini di nazionalità rumena, un uomo e una donna, dediti alla commissione di furti negli esercizi commerciali e nelle abitazioni anche in altri contesti territoriali, sorpresi alcuni giorni fa a rubare in un negozio del Comune di Soresina.
I due sono stati intercettati da un equipaggio dei Carabinieri subito dopo aver messo a segno il colpo, e sono stati denunciati per furto e ricettazione.
Nei loro confronti il Questore ha adottato due provvedimenti di “Foglio di Via obbligatorio” con divieto di fare ritorno per quattro anni, per la cui violazione è prevista la reclusione da 6 a 18 mesi e il pagamento di una multa di 10mila euro.
Tenuto conto del curriculum criminale dei due, per reati commessi anche in altre regioni e province limitrofe, e relativamente ai quali sono già stati adottati analoghi provvedimenti di allontanamento, è stata attivata dal Questore di Cremona anche la procedura per l’emissione nei loro confronti di una misura di prevenzione personale più incisiva.