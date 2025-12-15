Un’altra grande festa per i bimbi della Scuola Materna San Giovanni di Croce S.Spirito in Castelvetro. Ormai è tradizione che durante la visita del vescovo di Fidenza, Mons. Ovidio Vezzoli, siano stati donati ai bimbi dei doni lasciati da Santa Lucia. Quest’anno ha lasciato un grande cesto pieno di doni nel laboratorio dove i bimbi apprendono le prime nozioni di lettura attraverso le fiabe e i racconti delle maestre per arrivare a leggere per conto proprio i libri preparati per loro.

La giornata molto speciale è iniziata così: il Vescovo è arrivato all’asilo poco prima del pranzo accolto da Don Massimiliano, da Pier Luigi e da Patrizia per il comitato di gestione, ha aspettato i bimbi nel grande salone della Scuola. Le sezioni sono arrivate una alla volta accompagnate dalle maestre Barbara Ragozzino, Danila Pezzoni, Giulia Merli e Simona Ragozzino e i bimbi si sono posizionati davanti a lui.

A quel punto accolti da un applauso corale sono entrati i cuccioli della Primavera accompagnati dalla maestra Marina e sono partite le poesie e i canti di Natale. Infine c’è stato un momento conviviale tutti insieme dove si sono gustate le consuete prelibatezze della cuoca Carmela Patto aiutata nel servizio da Sabrina Botti.

Il pranzo è stato l’occasione per il Presidente Pier Luigi Bricchi di tracciare a Sua Eccellenza un bilancio annuale di nuovo pieno di successi, dalla conferma per l’anno in corso del numero dei bimbi iscritti identico all’anno passato, al grande successo della Scuola aperta che ha incrementato di altri 10 bimbi il numero di prenotazioni per il prossimo anno per l’Infanzia e al raggiungimento del numero previsto per la sezione Primavera con la possibilità di accettare ancora solo un paio di prenotazioni.

