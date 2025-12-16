Aeroporto di Palermo, Burrafato “Nuove tratte Wizz Air fanno crescere lo scalo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Wizz Air torna a puntare su Palermo con due nuove tratte ed è un fatto particolarmente importante. Dopo tre anni torna a volare sui cieli di Palermo ed è sicuramente una buona notizia. Soprattutto perché in questa giornata ci regala due nuove rotte e soprattutto ci fa crescere sul fronte del mercato con Polonia e Slovacchia. Tutto ciò ci fa sperare che nella prossima summer ci possono essere novità importanti per il Falcone e Borsellino di Palermo”. Così Salvatore Burrafato, presidente Gesap, a margine dell’inaugurazione dei nuovi voli dal Falcone Borsellino verso Varsavia e Bratislava, operato da Wizz Air. “Bilancio 2025? È sicuramente positivo, i dati ci dicono che supereremo la soglia dei 9 milioni di passeggeri, le stime ci fanno presupporre che arriveremo a 9,2 milioni. È un dato davvero in crescita e che ci pone di fronte a un nuovo record per l’aeroporto di Palermo”, ha concluso Burrafato.

