La sindaca di Calvatone Valeria Patelli è stata nominata presidente della nuova Area Omogenea Casalasca, “battendo” con 12 voti a 6 il primo cittadino di Scandolara Ravara Roberto Oliva; al suo fianco, con il ruolo di vice, la “collega” di Piadena Drizzona Federica Ferrari.

La votazione si è svolta nella sala consigliare del Comune di Casalmaggiore, durante la prima seduta dell’ente alla presenza di 18 amministrazioni comunali e i relativi 18 sindaci; tra gli ordini del giorno, quello appunto di definire gli organismi di rappresentanza del nuovo ambito territoriale.

L’assemblea si è aperta con l’illustrazione, da parte del Presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani, delle regole di funzionamento e delle modalità di voto, che hanno previsto due votazioni distinte, una per l’elezione del Presidente e una per quella del Vicepresidente dell’Area Omogenea. Nel corso della seduta sono state presentate due candidature alla Presidenza.

Il sindaco di Cingia de’ Botti, Nicolò Garavelli, ha illustrato la candidatura della sindaca di Calvatone Valeria Patelli, sostenuta da due terzi dei sindaci presenti, insieme a una proposta di collegio di rappresentanza pensata per garantire un equilibrio territoriale tra comuni grandi, intermedi e piccoli.

Il collegio proposto comprende Filippo Bongiovanni, Federica Ferrari, Stefano Belli Franzini, Canzio Posio, Nicolò Garavelli, Andrea Rivieri ed Enrico Tabaglio.

È intervenuto quindi il sindaco di Scandolara Ravara, Roberto Oliva, che ha ripercorso la nascita della propria candidatura, maturata già durante l’estate con il sostegno iniziale di sette sindaci. Oliva ha sottolineato come l’Area Omogenea debba rappresentare tutti i comuni, al di fuori di logiche partitiche, rivendicando il carattere autonomo della propria proposta e candidandosi, pur consapevole delle difficoltà numeriche, per affermare un principio di autonomia e pluralismo. Oliva non ha presentato una proposta di collegio di rappresentanza.

Nel dibattito sono intervenuti diversi amministratori.

Il sindaco di Gussola Stefano Belli Franzini ha posto l’accento sulla necessità di chiarire la visione, gli obiettivi e le prerogative dell’Area Omogenea, sottolineando l’assenza di un documento programmatico e rilevando come la proposta di maggioranza non fosse stata condivisa preventivamente con tutti i sindaci, pur apprezzandone l’equilibrio territoriale.

Il sindaco di Rivarolo del Re, Luca Zanichelli, ha espresso stima per entrambi i candidati e ha spiegato la propria adesione alla proposta di giunta territoriale, evidenziando le difficoltà dei piccoli comuni nel far valere le proprie istanze. Zanichelli ha inoltre avanzato la proposta di una soluzione condivisa, ipotizzando inizialmente una presidenza e una vicepresidenza affidate ai due candidati.

Il sindaco di Torricella del Pizzo, Alessandro Farina, ha sottolineato come la presenza di più candidature sia comunque un segnale positivo di partecipazione, giudicando adeguata la rappresentatività territoriale della giunta proposta. In chiusura del confronto, Valeria Patelli ha ribadito l’intento inclusivo della proposta, ringraziando la Provincia per il coinvolgimento costante sui temi strategici e precisando che l’obiettivo non era quello di dividere il territorio, ma di arrivare a una sintesi maturata nel tempo, fuori da logiche politiche, con l’impegno a rappresentare tutti i comuni.

Il vicepresidente della Provincia Luciano Toscani ha richiamato la riunione preliminare svoltasi nelle settimane precedenti, ricordando l’obiettivo di rafforzare l’Area Omogenea come strumento di crescita e coesione territoriale. Toscani ha manifestato rammarico per le fratture emerse ed ha anche proposto di valutare un breve rinvio per favorire una mediazione.

GLI ESITI DELLE VOTAZIONI

La votazione per la Presidenza ha dato il seguente risultato:

Valeria Patelli: 12 voti

Roberto Oliva: 6 voti

Valeria Patelli è stata quindi eletta Presidente dell’Area Omogenea Casalasca.

Per la Vicepresidenza, sono state presentate due candidature: Stefano Belli Franzini, proposto da Filippo Bongiovanni, e Federica Ferrari, proposta da Luca Zanichelli.

L’esito della votazione ha visto:

Federica Ferrari: 10 voti

Stefano Belli Franzini: 8 voti

Federica Ferrari è stata eletta Vicepresidente.

Successivamente, la composizione del collegio di rappresentanza è stata approvata all’unanimità.

Unico assente alla seduta il sindaco di Torre de’ Picenardi, Marcello Volpi.

Il Comune di Volongo, attualmente commissariato, non ha partecipato all’elezione degli organi dell’Area Omogenea.

La seduta segna l’avvio operativo dell’Area Omogenea Casalasca, chiamata ora a sviluppare un percorso condiviso sui temi strategici per il territorio.

