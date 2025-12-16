Ultime News

16 Dic 2025 Gentili e Morelli
premiati a Palazzo Pirelli
16 Dic 2025 Donazione Lions ai musei civici
a favore di ciechi e ipovedenti
16 Dic 2025 Figlio violento, la madre denuncia
Assolto: "Con lei, infanzia negata"
16 Dic 2025 La truffa all'Onu e il giallo dei
soldi riciclati: imputato assolto
16 Dic 2025 Il maglione natalizio vince
sull'abbigliamento classico
Attacco russo su un edificio residenziale ucraino, 4 feriti

ZAPORIZHIA (UCRAINA) (ITALPRESS) – Intorno alle 4:30 del 16 dicembre, le forze russe hanno attaccato con un drone un edificio residenziale nel centro di Zaporizhia.
L’impatto ha causato un incendio, spento dalle unità del Servizio di Emergenza Statale dell’Ucraina (SES). In totale, quattro residenti sono rimasti feriti, uno di loro in modo grave.

(Fonte video: Amministrazione Militare Regionale di Zaporizhia)

