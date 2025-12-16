Ultime News

Gli Oscar di CremonaSport:
scegli i migliori del 2025

Vota i tuoi preferiti per le categorie atleta uomo, donna, giovane, allenatore e squadra

Anche per questa annata sportiva, la redazione di CremonaSport.it assegna gli Oscar ai migliori atleti, al miglior allenatore e alla miglior squadra del nostro territorio. L’iniziativa anche per il 2025 si apre al giudizio dei lettori, dando la possibilità a tutti di candidare i loro beniamini sportivi.

In homepage è disponibile una sezione apposita: qui potete esprimere le vostre preferenze su sportivi e squadre migliori del 2025. Potete farlo entro la mezzanotte del 24 dicembre.

Dal 25 dicembre verranno svelati gli Oscar scelti dalla redazione di CremonaSport, nei giorni a seguire quelli votati da voi.

Le categorie degli Oscar di CremonaSport sono:

  • Miglior atleta uomo
  • Miglior atleta donna
  • Miglior atleta giovane
  • Miglior allenatore
  • Miglior squadra

VOTA QUI

