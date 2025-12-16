Sport
Gli Oscar di CremonaSport:
scegli i migliori del 2025
Vota i tuoi preferiti per le categorie atleta uomo, donna, giovane, allenatore e squadra
Anche per questa annata sportiva, la redazione di CremonaSport.it assegna gli Oscar ai migliori atleti, al miglior allenatore e alla miglior squadra del nostro territorio. L’iniziativa anche per il 2025 si apre al giudizio dei lettori, dando la possibilità a tutti di candidare i loro beniamini sportivi.
In homepage è disponibile una sezione apposita: qui potete esprimere le vostre preferenze su sportivi e squadre migliori del 2025. Potete farlo entro la mezzanotte del 24 dicembre.
VOTA QUI
Dal 25 dicembre verranno svelati gli Oscar scelti dalla redazione di CremonaSport, nei giorni a seguire quelli votati da voi.
Le categorie degli Oscar di CremonaSport sono:
- Miglior atleta uomo
- Miglior atleta donna
- Miglior atleta giovane
- Miglior allenatore
- Miglior squadra
VOTA QUI
© Riproduzione riservata