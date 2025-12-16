Ultime News

Cronaca

Gli ultimi 5 sindaci riuniti per
il saluto a Michela Talamazzini

Gianluca Galimberti, Paolo Bodini, Andrea Virgilio, Michela Talamazzini, Giancarlo Corada, Oreste Perri, Renzo Rebecchi

Rimpatriata di ex sindaci la scorsa settimana a Palazzo Comunale in occasione degli ultimi giorni di lavoro di Michela Talamazzini, colonna dell’Ufficio di Gabinetto, che va in pensione.

A salutarla c’erano, in ordine di “anzianità” rispetto alla carica di sindaco, Paolo Bodini, Giancarlo Corada, Oreste Perri, Gianluca Galimberti, l’attuale primo cittadino Andrea Virgilio, oltre a un’altra figura storica a Palazzo, l’ex segretario generale Renzo Rebecchi.

“In questi anni – ha scritto Virgilio sulla sua pagina Fb – Michela ha accompagnato tanti sindaci, con la cura e l’attenzione di chi sa tenere insieme lavoro e umanità, soprattutto nei momenti più delicati. Per molti di noi è stata un riferimento vero: competente, presente, affidabile.
Grazie Michela, per tutto quello che hai dato al Comune e alle persone che ci lavorano. Ti auguriamo il meglio per questa nuova vita”

