Rimpatriata di ex sindaci la scorsa settimana a Palazzo Comunale in occasione degli ultimi giorni di lavoro di Michela Talamazzini, colonna dell’Ufficio di Gabinetto, che va in pensione.

A salutarla c’erano, in ordine di “anzianità” rispetto alla carica di sindaco, Paolo Bodini, Giancarlo Corada, Oreste Perri, Gianluca Galimberti, l’attuale primo cittadino Andrea Virgilio, oltre a un’altra figura storica a Palazzo, l’ex segretario generale Renzo Rebecchi.

“In questi anni – ha scritto Virgilio sulla sua pagina Fb – Michela ha accompagnato tanti sindaci, con la cura e l’attenzione di chi sa tenere insieme lavoro e umanità, soprattutto nei momenti più delicati. Per molti di noi è stata un riferimento vero: competente, presente, affidabile.