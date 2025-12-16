Continuano i sondaggi lanciati da CremonaOggi in vista del Natale (trovi qui tutti i dettagli dell’iniziativa): dopo il cibo, il divertimento, le tradizioni, è arrivato il momento di analizzare l’abbigliamento. Ogni giorno centinaia di cremonesi e non solo continuano a votare sulla nostra pagina Instagram, segno di un interesse crescente verso le festività ormai davvero dietro l’angolo.

Questa volta la scelta riguardava come vestirsi per il pranzo di Natale con i parenti: si può osare con un maglione natalizio, da una decina d’anni diventato capo immancabile nei nostri armadi, o meglio rimanere più eleganti con l’abbigliamento classico e tradizionale? La gara è stata in questo caso molto combattuta, ma a vincere è stato il maglione natalizio che ha conquistato il 54% delle preferenze, contro il 46% ottenuto dall’abbigliamento classico.

I sondaggi proseguono: correte sulla pagina Instagram di CremonaOggi (cliccando qui la si può raggiungere direttamente) e votate. Con chi passerete il Natale? Il proverbio che tutti conosciamo sembrerebbe aver già decretato il vincitore, ma le sorprese non sono da escludere: Natale con i tuoi, o Natale con chi vuoi? Tornate qui tra ventiquattr’ore per scoprire i risultati.

