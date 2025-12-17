Video Pillole
Agrifood Magazine – 17/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Dall’Ue una strategia per il ricambio generazionale
– Pesca, stop ai tagli: nel 2026 niente riduzione delle giornate in mare
– Carrello della spesa, i prezzi rallentano ma il caro vita resta
– Inaugurato nel casertano il nuovo full line store di Maschio Gaspardo
mgg/gtr/col
