Arsial, Raffa “Nuovo ruolo per essere più vicini agli imprenditori agricoli”





ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo trovato un’agenzia che avrebbe dovuto fare sviluppo e innovazione in agricoltura e l’abbiamo trasformata in un’azienda che lo fa veramente. Adesso stiamo facendo l’ultima parte che è quella di essere un pò più predittivi anche per il futuro. Il grande cambio di passo è stato capire che dobbiamo mettere di nuovo al centro l’imprenditore, quindi abbiamo completamente cambiato il paradigma nella comunicazione, nei fabbisogni e nelle azioni”, ha spiegato in un’intervista alla Italpress il presidente di Arsial Massimiliano Raffa.

