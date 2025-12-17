Ultime News

17 Dic 2025 Natale con i tuoi o con chi vuoi?
I risultati del sondaggio
17 Dic 2025 "Il Fico" riapre i battenti al posto
de "Le scuderie", con un nuovo nome
17 Dic 2025 La celebrazione di Stradivari
nell’anniversario della sua morte
17 Dic 2025 Fiaccola, partenza da Largo Moreni
e connect point al CR2 Sinapsi
17 Dic 2025 I legni del Po diventano
presepi: mostra a Zibello
Beni durevoli, consumi in calo del 2,4%. La spesa nel 2025 scivola a 77 mld

ROMA (ITALPRESS) – Dopo due anni di crescita il motore dei beni durevoli si ferma: a fine 2025 il comparto segnerà consumi in calo del 2,4%, per una spesa complessiva che da 79 scivola a poco più di 77 miliardi. È la fotografia scattata dal 32° Osservatorio Findomestic, realizzato insieme a Prometeia, per un mercato che resta comunque su livelli più alti rispetto al pre-Covid, non per un aumento dei volumi acquistati ma per l’incremento dei prezzi che in 6 anni sfiora il 20%. A determinare il segno meno è soprattutto la mobilità, mentre la casa – mobili e tecnologia – resta impantanata in una stagnazione che dura dal 2023, dopo gli exploit del triennio post-pandemico. Sul fronte territoriale, le tre locomotive storiche – Lombardia, Lazio e Veneto – perdono tra il 2,6 e il 2,8%.
