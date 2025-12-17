Ultime News

17 Dic 2025 Natale con i tuoi o con chi vuoi?
I risultati del sondaggio
17 Dic 2025 "Il Fico" riapre i battenti al posto
de "Le scuderie", con un nuovo nome
17 Dic 2025 La celebrazione di Stradivari
nell’anniversario della sua morte
17 Dic 2025 Fiaccola, partenza da Largo Moreni
e connect point al CR2 Sinapsi
17 Dic 2025 I legni del Po diventano
presepi: mostra a Zibello
Video Pillole

Borsellino “Con Xinhua accordo importante, Italpress sempre più internazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è un’altra importante tappa per l’Agenzia di Stampa Italpress, continua il nostro programma di internazionalizzazione. Quest’anno fra agenzie di stampa, straniere e televisioni siamo arrivati a circa 20 accordi internazionali e tanti altri sono in programma per il prossimo anno”. Lo ha detto il fondatore e direttore dell’agenzia di stampa Italpress Gaspare Borsellino a margine del “Forum Cina–Italia dei Media e dei Think Tank”, promosso dall’Ufficio Regionale Europeo dell’agenzia di stampa Xinhua con la redazione di Roma e con il supporto dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, dell’Agenzia Italpress e dell’istituto di Diritto Cinese. “Con Xinhua, una delle principali agenzie di stampa mondiali – aggiunge -, abbiamo un importante accordo di cooperazione che permetterà all’Italpress di avere contenuti di particolare importanza sul mondo cinese e al contempo permette a tutte le aziende, agli enti e alle associazioni italiane di avere una finestra sulla Cina”.
