Ultime News

Video Pillole

Consiglio regionale Lazio, investimenti al centro del bilancio

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Regionale del Lazio ha avviato i lavori d’Aula per l’approvazione del bilancio regionale. Tre i provvedimenti fondamentali da approvare entro la fine dell’anno: la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale per il triennio 2026-2028, la Legge di stabilità regionale 2026 e il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028.
