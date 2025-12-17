Consiglio regionale Lazio, investimenti al centro del bilancio





ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Regionale del Lazio ha avviato i lavori d’Aula per l’approvazione del bilancio regionale. Tre i provvedimenti fondamentali da approvare entro la fine dell’anno: la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale per il triennio 2026-2028, la Legge di stabilità regionale 2026 e il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028.

f04/mgg/azn

© Riproduzione riservata