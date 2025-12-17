Ultime News

17 Dic 2025 Cavalieri della Repubblica: ecco
chi sono i cremonesi insigniti
17 Dic 2025 "Capitani vittoriosi", il 18
dicembre presentazione al Ghisleri
17 Dic 2025 Natale con i tuoi o con chi vuoi?
I risultati del sondaggio
17 Dic 2025 "Il Fico" riapre i battenti al posto
de "Le scuderie", con un nuovo nome
17 Dic 2025 La celebrazione di Stradivari
nell’anniversario della sua morte
Cronaca

"Il Fico" riapre i battenti al posto
de "Le scuderie", con un nuovo nome

Il nuovo locale si chiama "Le Scuderie del Fico", sposando i nomi dei due locali da cui sorge.

La notizia era nell’aria da settimane, ma negli ultimi giorni ha preso sempre più la forma di qualcosa di concreto: lo storico locale Il Fico riapre i battenti. E lo fa a un centinaio di metri da dove si trovava prima, in via Plasio, e con un nuovo nome. Ora si chiama Le scuderie del Fico, e sorge dove un tempo c’era il ristorante Le scuderie.

L’inaugurazione è prevista per il 19 dicembre, con un aperitivo a partire dalle 18.30. Da sabato aprirà anche la cucina. Non sarà più, quindi, solo un locale serale, ma un vero e proprio ristorante, dove però verranno anche organizzati eventi.

Il locale storico di via Grandi aveva chiuso un paio di mesi fa, alla fine dell’estate. Una vera e propria istituzione per Cremona, caratterizzato da un clima accogliente, un bellissimo cortile e momenti culturali, come reading e piccoli concerti. Un’osteria dove si è fatta un pezzo di storia cittadina, che è cresciuta ancora di più con la gestione di Mario Feraboli e Max Contini.

Ora una nuova sfida per Feraboli, che darà una ulteriore sferzata alla movida culturale cittadina. lb

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...