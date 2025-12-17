La notizia era nell’aria da settimane, ma negli ultimi giorni ha preso sempre più la forma di qualcosa di concreto: lo storico locale Il Fico riapre i battenti. E lo fa a un centinaio di metri da dove si trovava prima, in via Plasio, e con un nuovo nome. Ora si chiama Le scuderie del Fico, e sorge dove un tempo c’era il ristorante Le scuderie.

L’inaugurazione è prevista per il 19 dicembre, con un aperitivo a partire dalle 18.30. Da sabato aprirà anche la cucina. Non sarà più, quindi, solo un locale serale, ma un vero e proprio ristorante, dove però verranno anche organizzati eventi.

Il locale storico di via Grandi aveva chiuso un paio di mesi fa, alla fine dell’estate. Una vera e propria istituzione per Cremona, caratterizzato da un clima accogliente, un bellissimo cortile e momenti culturali, come reading e piccoli concerti. Un’osteria dove si è fatta un pezzo di storia cittadina, che è cresciuta ancora di più con la gestione di Mario Feraboli e Max Contini.

Ora una nuova sfida per Feraboli, che darà una ulteriore sferzata alla movida culturale cittadina. lb

