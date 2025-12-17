Ultime News

17 Dic 2025 Workshop sulla messa a punto
acustica con Christopher Germain
17 Dic 2025 "Embodying Migration":
inaugurata la mostra in Comune
17 Dic 2025 Cerca di strozzarla, ma lei fugge
dalla finestra: egiziano a processo
17 Dic 2025 Rei - Reindustria Innovazione
ufficialmente dismessa
17 Dic 2025 Rapito e massacrato, condannati in
sette. Due assolti per sequestro
Lazio, Ciarla “Manovra di bilancio insufficiente per lo sviluppo della regione”

ROMA (ITALPRESS) – “Ravvisiamo un limite, che è una manovra ordinaria in tempi straordinari e quindi è una manovra che noi giudichiamo insufficiente. È fatta un po’ sulla falsariga della manovra che ha fatto il governo Meloni a livello nazionale. Non c’è nulla per le famiglie, non c’è nulla per le imprese, aumenta la tassazione ed è quindi una manovra che noi consideriamo completamente insufficiente per lo sviluppo del Lazio”. Lo ha detto Mario Ciarla, capogruppo Partito Democratico del Consiglio Regionale del Lazio, a margine dei lavori per la sessione di bilancio.

