Media, a Roma siglata la nuova partnership tra le agenzie Xinhua e Italpress





ROMA (ITALPRESS) – Dialogare, condividere e confrontarsi su esperienze e idee: a Roma si è tenuto il “Forum Cina-Italia dei Media e dei Think Tank”. L’iniziativa è stata promossa dall’Ufficio Regionale Europeo dell’agenzia di stampa Xinhua con la redazione di Roma e con il supporto dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, dell’Agenzia Italpress e dell’istituto di Diritto Cinese. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di “aprire nuovi spazi di cooperazione”, con un Paese in piena evoluzione, vivace e dalle molteplici sfaccettature.

Il forum è stato anche l’occasione per presentare la nuova partnership fra Xinhua e l’agenzia di stampa Italpress, fondata e diretta da Gaspare Borsellino.

