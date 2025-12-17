Ultime News

17 Dic 2025 Cavalieri della Repubblica: ecco
chi sono i cremonesi insigniti
17 Dic 2025 "Capitani vittoriosi", il 18
dicembre presentazione al Ghisleri
17 Dic 2025 Natale con i tuoi o con chi vuoi?
I risultati del sondaggio
17 Dic 2025 "Il Fico" riapre i battenti al posto
de "Le scuderie", con un nuovo nome
17 Dic 2025 La celebrazione di Stradivari
nell’anniversario della sua morte
Media, Diao Ze (Xinhua) “Felici della partnership con Italpress, sarà successo”

ROMA (ITALPRESS) – “L’agenzia di stampa Xinhua ha un servizio italiano già da 5 anni. Siamo molto felici della partnership con Italpress per questo servizio, speriamo di costruire un’amicizia preziosa e che la nostra collaborazione possa essere un grande successo nei prossimi anni”. Lo ha detto Diao Ze, capo della redazione romana dell’agenzia di stampa cinese Xinhua, a margine del Forum Cina-Italia dei Media e dei Think Tank, tenutosi a Roma, promosso dall’Ufficio Regionale Europeo dell’agenzia di stampa Xinhua con la redazione di Roma e con il supporto dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, dell’Agenzia Italpress e dell’istituto di Diritto Cinese.
