Media, Diao Ze (Xinhua) “Felici della partnership con Italpress, sarà successo”





ROMA (ITALPRESS) – “L’agenzia di stampa Xinhua ha un servizio italiano già da 5 anni. Siamo molto felici della partnership con Italpress per questo servizio, speriamo di costruire un’amicizia preziosa e che la nostra collaborazione possa essere un grande successo nei prossimi anni”. Lo ha detto Diao Ze, capo della redazione romana dell’agenzia di stampa cinese Xinhua, a margine del Forum Cina-Italia dei Media e dei Think Tank, tenutosi a Roma, promosso dall’Ufficio Regionale Europeo dell’agenzia di stampa Xinhua con la redazione di Roma e con il supporto dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, dell’Agenzia Italpress e dell’istituto di Diritto Cinese.

