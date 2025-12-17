Stanno quasi per concludersi i sondaggi lanciati da CremonaOggi in vista del Natale (trovi qui tutti i dettagli dell’iniziativa): ogni giorno centinaia di cremonesi e non solo votano sulla nostra pagina Instagram; i risultati vanno a delineare quello che sarà il vostro Natale, come un puzzle che prende forma un pezzo alla volta.

In questo caso la scelta riguardava la compagnia: è vero che, come dice il proverbio, il Natale si passa “con i tuoi”, ovvero in famiglia? O c’è chi preferisce scegliersi una compagnia alternativa, magari fatta di amici, di colleghi, di altri affetti? Ebbene, come forse prevedibile, in questo caso la gara non è stata per niente combattuta. A vincere è stato il Natale con i tuoi che ha conquistato il 79% delle preferenze, contro il 21% ottenuto dal Natale con chi vuoi.

Ma i sondaggi non sono ancora finiti: correte sulla pagina Instagram di CremonaOggi (cliccando qui la si può raggiungere direttamente) e votate. Pensiamo già al Capodanno. Come lo passerete? In casa con amici oppure al ristorante/in qualche locale? Tornate qui tra ventiquattr’ore per scoprire i risultati.

