Rei - Reindustria Innovazione
ufficialmente dismessa
I soci della società controllata in house REI – Reindustria Innovazione, “dopo approfondito e leale confronto, preso atto delle difficoltà riscontrate nel raggiungimento degli obiettivi societari definiti nel piano strategico 2023/2027 e delle criticità emerse nel garantire il rispetto dei parametri imposti dalla legge Madia, ritengono opportuno dar corso allo scioglimento della società“.
“Tale decisione, seppur sofferta”, si legge in una nota diramata alla stampa, “viene ritenuta quella maggiormente rispondente all’interesse pubblico, la cui cura costituisce dovere istituzionale dei soci di REI. In tale contesto sarà garantita la massima attenzione alla tutela del personale, alla salvaguardia delle competenze e alla
continuità dei progetti in essere”.