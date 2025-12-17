Ultime News

17 Dic 2025 Workshop sulla messa a punto
acustica con Christopher Germain
17 Dic 2025 "Embodying Migration":
inaugurata la mostra in Comune
17 Dic 2025 Cerca di strozzarla, ma lei fugge
dalla finestra: egiziano a processo
17 Dic 2025 Rei - Reindustria Innovazione
ufficialmente dismessa
17 Dic 2025 Rapito e massacrato, condannati in
sette. Due assolti per sequestro
Cronaca

Rei - Reindustria Innovazione
ufficialmente dismessa

I soci della società controllata in house REI – Reindustria Innovazione, “dopo approfondito e leale confronto, preso atto delle difficoltà riscontrate nel raggiungimento degli obiettivi societari definiti nel piano strategico 2023/2027 e delle criticità emerse nel garantire il rispetto dei parametri imposti dalla legge Madia, ritengono opportuno dar corso allo scioglimento della società“.

“Tale decisione, seppur sofferta”, si legge in una nota diramata alla stampa, “viene ritenuta quella maggiormente rispondente all’interesse pubblico, la cui cura costituisce dovere istituzionale dei soci di REI. In tale contesto sarà garantita la massima attenzione alla tutela del personale, alla salvaguardia delle competenze e alla
continuità dei progetti in essere”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...