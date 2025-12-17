Ultime News

17 Dic 2025 Rei - Reindustria Innovazione
ufficialmente dismessa
17 Dic 2025 Rapito e massacrato, condannati in
sette. Due assolti per sequestro
17 Dic 2025 Coldiretti in piazza a Bruxelles
con delegazione cremonese
17 Dic 2025 "Il Fumettazzo": un albo a fumetti
per ricordare Andrea Azzoni
17 Dic 2025 Senza vaccino continuò a lavorare
Veterinario condannato a sette mesi
Video Pillole

Teatro Massimo Palermo, De Luca “I nostri ragazzi ambasciatori di cultura”

PALERMO (ITALPRESS) – “il nostro percorso è iniziato coniando la frase simbolo ‘Kids for kids’, fin da subito abbiamo spinto i nostri ragazzi verso attività sociali oltre che musicali. Abbiamo portato i bambini allo Zen, ai Danisinni e poi dentro il teatro, cercando di riappropriarci degli spazi delle periferie seminando cultura: Caponnetto diceva che la mafia ha paura della cultura e della scuola, noi abbiamo proposto ai nostri ragazzi di diventare ambasciatori di cultura in tutte quelle zone dove di cultura si parla poco”. Lo ha detto Michele De Luca, direttore delle formazioni giovanili del Teatro Massimo di Palermo, a margine della presentazione del nuovo programma di eventi delle formazioni orchestrali giovanili.

