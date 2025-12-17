Video Pillole
Tg News – 17/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Putin attacca gli europei “porcellini accodati a Biden”
– Da Parlamento Ue via libera a stop import gas russo
– Doppia stretta sulle pensioni dal 2032 in Italia
– Open Arms, Pg Cassazione “Confermare assoluzione Salvini”
– Gb, 15enne incriminato per aver ucciso una bimba
– A Milano 18enne accoltellato fuori da scuola da 3 coetanei
– Per le feste natalizie 19,3 milioni di italiani in viaggio
– Meloni al Parlamento: “Non abbandoniamo Kiev ma non inviamo soldati”
– Previsioni 3B Meteo 18 Dicembre
