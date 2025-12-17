Video Pillole
Tg Sport – 17/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Milan e Napoli si giocano un posto in finale di Supercoppa
– Fifa Awards 2025, Donnarumma è il portiere dell’anno
– L’Olimpia non si ferma più, battuto il Real Madrid
– New York batte San Antonio e vince l’Nba Cup
– Alcaraz si separa da Ferrero, con lui 24 titoli
– Bedin “Il tema della riforma riguarda la sostenibilità economica dei club”
azn
– Milan e Napoli si giocano un posto in finale di Supercoppa
– Fifa Awards 2025, Donnarumma è il portiere dell’anno
– L’Olimpia non si ferma più, battuto il Real Madrid
– New York batte San Antonio e vince l’Nba Cup
– Alcaraz si separa da Ferrero, con lui 24 titoli
– Bedin “Il tema della riforma riguarda la sostenibilità economica dei club”
azn
© Riproduzione riservata