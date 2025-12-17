Tg Sport – 17/12/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Milan e Napoli si giocano un posto in finale di Supercoppa

– Fifa Awards 2025, Donnarumma è il portiere dell’anno

– L’Olimpia non si ferma più, battuto il Real Madrid

– New York batte San Antonio e vince l’Nba Cup

– Alcaraz si separa da Ferrero, con lui 24 titoli

– Bedin “Il tema della riforma riguarda la sostenibilità economica dei club”

azn

© Riproduzione riservata