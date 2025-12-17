Il Consigliere Comunale Jane Alquati, del gruppo Lega Salvini Lombardia, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale in Via XX Settembre, per l’elevato traffico veicolare in una zona caratterizzata dalla presenza di istituti educativi.

“Recentemente – spiega la consigliera – si è verificato un incidente stradale in questa zona, evidenziando la necessità di intervenire con urgenza per garantire la sicurezza degli utenti della strada, in particolare dei più vulnerabili. In prossimità di Via XX Settembre si trovano infatti diverse scuole, tra cui nido e scuola dell’infanzia Sacro Cuore, la scuola secondaria di primo grado Vida, l’Istituto Ala Ponzone Cimino e la scuola d’infanzia Aporti. Questa concentrazione di istituzioni educative comporta un notevole aumento del traffico pedonale, con molti genitori e bambini che attraversano la strada quotidianamente”.

Queste le domande poste da Alquati nell’interrogazione protocollata oggi: quali misure sono attualmente in atto per monitorare e ridurre la velocità degli autoveicoli in Via XX Settembre? È previsto un intervento da parte dell’Amministrazione per installare dispositivi di controllo della velocità, come autovelox o dossi, in prossimità delle scuole? Quali piani esistono per aumentare la segnaletica stradale e migliorare la sicurezza stradale in questa zona? È possibile valutare l’introduzione di campagne di sensibilizzazione per i conducenti riguardo alla sicurezza stradale, specialmente in prossimità di scuole? In che modo il piano delle barriere può essere integrato nella strategia per migliorare la sicurezza stradale in VIa XX Settembre?”.

“È fondamentale garantire un ambiente sicuro per gli studenti e le loro famiglie“, ha dichiarato Alquati. “La sicurezza stradale deve essere una priorità, soprattutto in aree dove si trovano scuole e bambini. È necessario che l’amministrazione prenda misure concrete per affrontare questa situazione e prevenire ulteriori incidenti.”

