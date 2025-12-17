Ultime News

17 Dic 2025 Cavalieri della Repubblica: ecco
chi sono i cremonesi insigniti
17 Dic 2025 "Capitani vittoriosi", il 18
dicembre presentazione al Ghisleri
17 Dic 2025 Natale con i tuoi o con chi vuoi?
I risultati del sondaggio
17 Dic 2025 "Il Fico" riapre i battenti al posto
de "Le scuderie", con un nuovo nome
17 Dic 2025 La celebrazione di Stradivari
nell’anniversario della sua morte
Video Pillole

Voto di scambio politico-mafioso, 5 arresti e sequestri tra Lazio e Campania

A Terracina, San Felice Circeo, Napoli e Roma, i Carabinieri del Comando provinciale di Latina, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di scambio elettorale politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti. Il provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale di Roma. L’indagine, condotta dal giugno 2022 all’ottobre 2023, e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, trae origine dall’attività info-investigativa sviluppata dai Carabinieri sul territorio che ha consentito di apprendere dell’inserimento nel tessuto economico-imprenditoriale, politico e sociale della città di Terracina di un’importante famiglia inserita, anche per vincoli di sangue, nel noto Clan Liccardi di Napoli. Al centro degli accertamenti è finito un pubblico funzionario di Terracina, che avrebbe chiesto e ottenuto da un esponente appartenente al clan camorristico dei Licciardi, inserito nella più ampia e nota Alleanza di Secondigliano, un appoggio in occasione delle elezioni amministrative tenutesi nel maggio 2023 a Terracina. Sequestrati beni per 11 milioni di euro. Contestualmente, i Carabinieri hanno notificato un’informazione di garanzia nei confronti di 11 indagati. vbo/azn/ia

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...