Jacopo Gandaglia allievo della classe V C del Liceo Scientifico “G. Aselli” è il vincitore del Premio Gjika per l’anno scolastico 2025-2026 per i meriti conseguiti nel 2024-2025. La cerimonia per il conferimento del riconoscimento si è tenuta nell’aula magna dell’Istituto di via Palestro, presenti l’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi, il dirigente scolastico Alberto Ferrari, l’istitutore del premio, Tolian Apostol Gjika, con la madre Urani Borodani, e la dirigente del Settore Politiche Educative e Istruzione Silvia Bardelli. Sono intervenuti i compagni e le compagne di classe del premiato, la docente Simona Modesti in rappresentanza della commissione giudicatrice.

Il dirigente Alberto Ferrari ha introdotto la cerimonia ringraziando l’istitutore del premio. Ha sottolineato l’importanza del significato del dono nella nostra società, soprattutto se fatto nel ricordo di quanto la scuola può fare del bene alle persone, come individui e come collettività.

Tolian Apostol Gjika, presente quest’anno e appena arrivato da Los Angeles, raccontando la propria storia, ha fatto riferimento al cambiamento che sta portando nel mondo l’intelligenza artificiale, sollecitando i ragazzi a sviluppare la propria capacità critica per guidare questo mutamento, riconoscendo il valore che il metodo di insegnamento appreso in una scuola come il Liceo Aselli avrà nel loro futuro. La madre di Tolian, che è stata insegnate, ha ringraziato il Liceo Aselli e ha spronato i ragazzi a mettere a frutto il potere che può dare la formazione, anche se ancora non lo capiscono fino in fondo.

L’assessora Roberta Mozzi, infine, ha richiamato l’attenzione sul valore di un apprendimento collettivo come quello della scuola e sull’importanza dell’impegno individuale che ogni studente deve mettere nel proprio percorso per raccogliere gli stimoli offerti dagli insegnamenti e dagli insegnanti con l’obiettivo di cogliere tutte le opportunità possibili usando gli strumenti appresi. Ha rivolto inoltre un pensiero a chi non può frequentare la scuola a causa della guerra.

Il Premio Gjika è stato istituito nel 2016 per volontà di Tolian Apostol Gjika, ex allievo del Liceo Scientifico “G. Aselli”, ed è destinato ad uno studente che, in sede di votazioni finali della classe quarta, abbia conseguito la migliore media in inglese, matematica e italiano. Ogni anno l’Amministrazione comunale, su proposta del dirigente scolastico e della commissione “Borse di studio – Diritto allo studio – Buoni libro” del Liceo Scientifico “G. Aselli”, assegna il premio allo studente in possesso dei requisiti richiesti attraverso il supporto amministrativo del Settore Politiche Educative e Istruzione del Comune di Cremona.

