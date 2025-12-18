Cena di gala da “20 e lode!” sul Palco del teatro Ponchielli di Cremona per Fondazione Sospiro che ha celebrato il ventennale del suo calendario sociale che ha ritratto oltre 200 personalità eccellenti del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura, insieme ad altrettanti ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva e autismo.

“Attraverso il calendario in questi anni sono nate amicizie – ha spiegato il Presidente di Fondazione Sospiro Giovanni Scotti -, sono nati momenti di condivisione che sono continuati nel tempo. Nel cuore ci portiamo alcuni amici che hanno partecipato al calendario in modo molto molto sentito come il carissimo Gianluca Vialli. Con questo ventesimo calendario ricordiamo tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo viaggio”.

Gli ospiti hanno sostenuto partecipando all’evento la raccolta fondi per il Centro Nazionale Autismo, ormai divenuto realtà, fiore all’occhiello per il nostro territorio e punto di riferimento nazionale per la ricerca e il trattamento dell’autismo nelle sue forme più complesse.

“E’ il momento – sottolinea Giovanni Scotti -, in cui noi presentiamo al mondo imprenditoriale, alla città di Cremona, il Centro Nazionale Autismo, quattro mesi prima dell’inaugurazione, perché è giusto farlo conoscere. Siamo partiti, come diceva il mio predecessore, mettendo il piede in un sogno. Oggi è una realtà, ci siamo svegliati, come dice il nostro motto, per cui è importante per noi far conoscere questo centro di eccellenza a livello mondiale”.

Ospiti della serata Sheila Verdi, ginnasta ritmica, acrobata aerea e contorsionista di fama internazionale, il cantante e performer Stefano Signoroni and MC Band e il comico, cabarettista e conduttore televisivo Gene Gnocchi.

“Fa parte della mia vita – ha detto il comico -, devo dire la verità. Quando mi chiamano è sempre bello perché si fa una cosa grande, perché sono deliziosi veramente. L’ultima volta che abbiamo fatto le foto per il calendario – continua Gene Gnocchi -, eravamo al teatro di Soresina, non smettevamo più di scattare, perché abbiamo cominciato a ridere insieme, è stato fantastico”.

La serata è stata presentata dalla giornalista di CR1 Eleonora Busi, il calendario domenica 21 dicembre sarà nelle edicole in allegato gratuito con il quotidiano “La Provincia”.

