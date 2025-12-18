Video Pillole
Chiarito il legame tra lupus e rischi cardiovascolari
ROMA (ITALPRESS) – Uno studio pubblicato su Arthritis & Rheumatology chiarisce perché nel lupus eritematoso sistemico il rischio di eventi cardiovascolari sia così elevato. La ricerca vede una collaborazione tra Giacomo Emmi, immunologo e docente di Medicina interna dell’Università di Trieste, con i gruppi di ricerca di Matteo Becatti, Claudia Fiorillo e Domenico Prisco dell’Università di Firenze.
sat/gsl
sat/gsl
© Riproduzione riservata