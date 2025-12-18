Ultime News

18 Dic 2025 Lions Club Cremona Europea celebra
il Natale tra istituzioni e musica
18 Dic 2025 Dimore Storiche Cremonesi, visita
speciale a Palazzo Mina Bolzesi
18 Dic 2025 Centro Nazionale Autismo,
sul palco il galà benefico
18 Dic 2025 Reindustria, anche il Comune
di Cremona fa un passo indietro
18 Dic 2025 Centro di Cremona più accessibile:
convenzione per parcheggi agevolati
Coesione, Fitto “Obiettivo semplificazione e flessibilità su uso delle risorse”

ROMA (ITALPRESS) – “A settembre abbiamo varato, in via definitiva, la revisione di medio termine della politica di coesione. Entro il 31 dicembre c’è ancora la possibilità di presentare, sull’attuale bilancio, le proposte di revisione, spostando le nuove priorità, che sono state previste, con degli incentivi. Mi sembra sia già un segnale molto importante”. Così il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto a margine della Conferenza delle Regioni, dedicata ai temi della riforma della politica di coesione.
