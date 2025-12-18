Gli agricoltori in piazza a Bruxelles per chiedere un cambio di rotta all’Ue

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Se il settore primario europeo non viene accompagnata da normative adeguate ai tempi e alle necessità, tra una decina di anni non sarà più in grado più di reggere il mercato. Con questa motivazione gli agricoltori di tutti i 27 Stati membri si sono dati appuntamento a Bruxelles per una forte protesta contro le politiche della Commissione Europea. Tra i promotori Confagricoltura e COPA, l’associazione che riunisce le principali organizzazioni professionali agricole europee.

