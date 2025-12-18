Una chiesa parrocchiale gremita e un’atmosfera di profonda suggestione hanno fatto da cornice, nella serata di mercoledì, al concerto delle Pink Voices. L’evento, inserito nel tour natalizio del celebre coro femminile cremonese nato dalla scuola di musica Pontesound, ha rappresentato uno dei momenti centrali delle festività per l’intero territorio.

La serata è stata promossa e organizzata dall’Unione dei Comuni del Delmona, confermando la volontà dell’ente di investire in appuntamenti culturali capaci di unire le comunità sotto il segno dell’arte e della condivisione.

A dare il benvenuto ai presenti sono stati il sindaco di Persico Dosimo, Giuseppe Bignardi, e l’assessore alla Cultura, Emanuela Molinari. Il primo cittadino ha espresso grande soddisfazione per la risposta della cittadinanza, sottolineando il valore di una comunità che si ritrova unita. L’assessore Molinari ha lodato l’eccellenza artistica della formazione, ringraziando l’Unione per lo sforzo organizzativo. Un particolare ringraziamento dell’amministrazione è andato al parroco Don Livio Lodigiani per L’ accoglienza della chiesa di Dosimo.

Il coro, diretto dal soprano Mimma D’Avossa e accompagnato al pianoforte dal maestro Marco Somenzi, ha incantato il pubblico con un repertorio che ha spaziato dai grandi classici pop ai canti tradizionali di Natale, chiudendo tra gli applausi scroscianti dei presenti.

