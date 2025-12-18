Cronaca
Misure temporanee antinquinamento
disattivate in provincia di Cremona
I dati registrati ieri, mercoledì 17 dicembre, da ARPA hanno certificato il secondo giorno consecutivo entro il valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 in provincia di Cremona e Monza. Pertanto, a partire da domani, vengono disattivate le misure temporanee in entrambe le province.
Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione.
