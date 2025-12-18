Ultime News

18 Dic 2025 Padania acque, modifiche
allo statuto: tutto rimandato
18 Dic 2025 Sicurezza, controlli straordinari
e più pattuglie durante le festività
18 Dic 2025 Bilancio di previsione, Romagnoli
replica a critiche dell'opposizione
18 Dic 2025 Tribunale e procura: in servizio
quattro nuovi magistrati
18 Dic 2025 Gene Gnocchi: "Mi piace la Cremo,
a Torino era rigore netto"
Video Pillole

Pentathlon, Aurora Tognetti “Obiettivo lavorare con tranquillità”

ROMA (ITALPRESS) – “I miei obiettivi sono di poter lavorare in tranquillità e migliorare i piccoli incidenti di percorso che ci sono stati”. Lo ha detto Aurora Tognetti a margine della “Notte delle stelle del pentathlon”, in cui ha ripercorso un 2025 caratterizzato da risultati importanti, con una medaglia di bronzo ai Mondiali e il trionfo al Campionato Italiano Assoluto di pochi giorni fa. “Los Angeles 2028? E’ lontano – ha aggiunto parlando dei prossimi Giochi Olimpici -, spero che arrivi ma in questo momento devo pensare ai tanti piccoli step che ci saranno prima”.

mec/gm/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...