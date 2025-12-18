Ultime News

18 Dic 2025 Padania acque, modifiche
allo statuto: tutto rimandato
18 Dic 2025 Sicurezza, controlli straordinari
e più pattuglie durante le festività
18 Dic 2025 Bilancio di previsione, Romagnoli
replica a critiche dell'opposizione
18 Dic 2025 Tribunale e procura: in servizio
quattro nuovi magistrati
18 Dic 2025 Gene Gnocchi: "Mi piace la Cremo,
a Torino era rigore netto"
Pentathlon, Vescio “Obiettivo Fipm crescita e ricambio generazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo è di far crescere i ragazzi e avere sempre un ricambio generazionale, perché il nostro obiettivo sono le Olimpiadi, è inutile nasconderlo”. Lo ha detto il presidente della Federazione italiana Pentathlon Moderno, Gabriele Vescio, a margine della “Notte delle stelle del pentathlon”. “E’ sicuramente emozionante vedere questi ragazzi con i loro sogni e i loro obiettivi da raggiungere – ha aggiunto -. Ho visto tanta motivazione e tanta serietà da parte loro. Questo mi fa capire che la strada per il futuro è quella giusta”. Quanto al primo mese da numero uno della Fipm: “Sono stati trenta giorni molto intensi. Bisognava riorganizzare tutti i settori e programmare il 2026. Però anche se si tratta di lavoro non pesa, è un piacere fare qualcosa per i ragazzi, che sono il vero motore e il motivo per il quale esiste la federazione”.

