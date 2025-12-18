Pentathlon, Vescio “Obiettivo Fipm crescita e ricambio generazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo è di far crescere i ragazzi e avere sempre un ricambio generazionale, perché il nostro obiettivo sono le Olimpiadi, è inutile nasconderlo”. Lo ha detto il presidente della Federazione italiana Pentathlon Moderno, Gabriele Vescio, a margine della “Notte delle stelle del pentathlon”. “E’ sicuramente emozionante vedere questi ragazzi con i loro sogni e i loro obiettivi da raggiungere – ha aggiunto -. Ho visto tanta motivazione e tanta serietà da parte loro. Questo mi fa capire che la strada per il futuro è quella giusta”. Quanto al primo mese da numero uno della Fipm: “Sono stati trenta giorni molto intensi. Bisognava riorganizzare tutti i settori e programmare il 2026. Però anche se si tratta di lavoro non pesa, è un piacere fare qualcosa per i ragazzi, che sono il vero motore e il motivo per il quale esiste la federazione”.

mec/gm/mca1