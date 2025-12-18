Ultime News

18 Dic 2025 Sicurezza, controlli straordinari
e più pattuglie durante le festività
18 Dic 2025 Bilancio di previsione, Romagnoli
replica a critiche dell'opposizione
18 Dic 2025 Tribunale e procura: in servizio
quattro nuovi magistrati
18 Dic 2025 Gene Gnocchi: "Mi piace la Cremo,
a Torino era rigore netto"
18 Dic 2025 Consiglio Comunale, opposizione
critica sul bilancio di previsione
Schifani “Approvate dall’Ars norme importanti per imprese e giovani”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’Assemblea regionale ha approvato quattro norme importanti per le imprese volute dal mio governo. Mettiamo in campo oltre 200 milioni di euro, pensate, per favorire l’occupazione attraverso la decontribuzione, e sosteniamo il South working, per consentire ai nostri giovani di rimanere a lavorare in Sicilia. Aumentiamo inoltre gli investimenti per i forestali, con più giornate lavorative, puntando su prevenzione, tutela del territorio, ma anche sicurezza. E’ una scelta chiara: lavoro, sviluppo e futuro per la Sicilia”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha postato un video sul suo profilo Facebook. vbo/gsl/mca1

(Fonte video: Pagina Facebook Renato Schifani)

