18 Dic 2025 "Un sindaco in cucina",
presentato libro di Michel Marchi
18 Dic 2025 Sovrintendente Sforza in pensione,
il salute del consiglio comunale
18 Dic 2025 Raggirava persone anziane: foglio
di via del questore per una 38enne
18 Dic 2025 Ue, Coldiretti Lombardia
in piazza a Bruxelles
18 Dic 2025 Il brutale pestaggio a "La Ciocco":
per il 19enne, condanna a 5 anni
Schifani “Mare restituito ai cittadini e sviluppo economico per la Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – “I lavori stanno andando avanti molto speditamente, siamo molto soddisfatti dell’attività di questa istituzione, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, tra l’altro è stato restituito il mare ai cittadini palermitani e anche ai siciliani. Questo è un fatto socialmente rilevante, al di là della dinamica dei trasporti e dell’aumento del PIL, che passa anche dall’aumento delle presenze turistiche e dell’export su quale punteremo in manovra, per esempio abbiamo stanziato ben 10 milioni per ridurre i costi di export dei nostri produttori per combattere un’eventuale crisi nascente dai tassi di Trump”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’incontro “Noi, il Mediterraneo”, che si è svolto al Marina Convention Center, a Palermo.
