Ultime News

18 Dic 2025 "Un sindaco in cucina",
presentato libro di Michel Marchi
18 Dic 2025 Sovrintendente Sforza in pensione,
il salute del consiglio comunale
18 Dic 2025 Raggirava persone anziane: foglio
di via del questore per una 38enne
18 Dic 2025 Ue, Coldiretti Lombardia
in piazza a Bruxelles
18 Dic 2025 Il brutale pestaggio a "La Ciocco":
per il 19enne, condanna a 5 anni
Video Pillole

Scoperti due stabilimenti per la produzione illecita di tabacchi nel Lazio

ROMA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale Palermo, con il supporto operativo dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Roma e di Frosinone, hanno condotto una vasta operazione a contrasto dell’illecita produzione di tabacchi lavorati di contrabbando. Nel dettaglio, nel quadro di un intervento coordinato dalla Procura Europea (E.P.P.O.) – sede di Palermo, le Fiamme Gialle hanno individuato, in due siti ubicati a Pomezia (RM) e a Ferentino (FR), un imponente opificio industriale per la fabbricazione di sigarette, dotato di tutte le attrezzature e i macchinari necessari per la realizzazione di due linee di produzione su larga scala, nonché uno stabilimento destinato allo stoccaggio di materiale precursore e di prodotto finito. Oltre 2 milioni di euro il valore degli impianti, in grado di produrre, ogni giorno, circa 4 milioni di sigarette.
mgg/mca3
(Fonte video: Guardia di Finanza)

