Si è tornati a parlare di presidio del territorio nell’ennesima riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi giovedì mattina su input del prefetto, Antonio Giannelli, e a cui hanno preso parte tutti i rappresentanti territoriali delle forze dell’ordine e delle istituzioni.

La riunione è servita per mettere in campo una mirata azione di coordinamento a livello provinciale, allo scopo di garantire un’efficace azione di prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa durante il periodo festivo.

Nel solco dei positivi risultati conseguiti a livello provinciale nell’ultimo anno, i Sindaci di Crema, Piadena, Soresina e l’Assessore alla sicurezza di Casalmaggiore, il Presidente della Provincia e il Sindaco Cremona, hanno rimarcato la necessità di mantenere immutato il sistema su tre livelli di controllo, già sperimentato, anche con il coinvolgimento delle rispettive Polizie Locali.

Una particolare attenzione, ha sottolineato il prefetto, dovrà essere riservata alla prevenzione dei furti in appartamento su tutto il territorio provinciale.

Non si tratta solo, quindi, di dare massima visibilità delle Forze di Polizia, soprattutto in occasione delle iniziative a maggiore frequentazione o nelle zone particolarmente sensibili dei principali Comuni del territorio, ma anche di mettere in campo un’azione preventiva, attraverso servizi straordinari di controllo del territorio da parte delle singole Forze di Polizia.

In alcune zone appositamente individuate, verranno altresì attuati dal Questore controlli coordinati interforze. Il periodo festivo impone, infatti l’innalzamento del livello di attenzione, soprattutto in merito al fenomeno della commercializzazione illecita dei prodotti pirotecnici, con particolare riferimento a quelli vietati, oltre che al corretto impiego di quelli legali.

Non solo: si rende altresì necessario un rafforzamento della vigilanza sulle strade: a questo proposito, durante la riunione è emersa la necessità di un’efficace attività di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme di comportamento alla guida, in particolare quelle inerenti l’alterazione psicofisica, come abuso di alcol o stupefacenti, nonchè quelle legate al corretto utilizzo dei dispositivi telefonici ed elettronici durante la guida, ma anche il rispetto dei limiti di velocità.

“Ringrazio vivamente tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine per il grande lavoro fatto, che sta alla base dei risultati concreti ottenuti in questo territorio” ha dichiarato il prefetto. “L’apprezzamento diffuso per quanto fatto ogni giorno in silenzio costituisce ragione per continuare in questa direzione, nella consapevolezza dell’essenzialità di un’attività di servizio svolta a garanzia della sicurezza di tutti”.

© Riproduzione riservata