18 Dic 2025 Padania acque, modifiche
allo statuto: tutto rimandato
18 Dic 2025 Sicurezza, controlli straordinari
e più pattuglie durante le festività
18 Dic 2025 Bilancio di previsione, Romagnoli
replica a critiche dell'opposizione
18 Dic 2025 Tribunale e procura: in servizio
quattro nuovi magistrati
18 Dic 2025 Gene Gnocchi: "Mi piace la Cremo,
a Torino era rigore netto"
Sisto “Catricalà aveva radici profonde proiettate verso il futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “Un uomo poliedrico. Un giurista straordinario, ma soprattutto una persona che aveva radici profonde, ma proiettate verso il futuro”. Lo ha detto il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, parlando di Antonio Catricalà, in occasione della quinta edizione del premio in suo onore. “La parola ‘giusto’ è una delle keyword che si attaglia perfettamente a Catricalà. Ciò che è giusto è equilibrato, con una giustizia umanizzata, in cui la cultura della norma e del tecnicismo non può essere soddisfacente per chi ama il diritto, che è la capacità di tradurre la norma in fenomeni profondamente umani”.

