Tardino “Nessuna tensione con la Regione Siciliana, lavoriamo a tanti progetti”





PALERMO (ITALPRESS) – "Stiamo lavorando, non ci sono state tensioni" con la Regione, "c'è stato un contraddittorio istituzionale che credo sia sempre più proficuo e quindi abbiamo semplicemente lavorato, con mandato da parte del governo nazionale e ho fatto solo la mia parte". Così Annalisa Tardino, commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, a margine dell'incontro "Noi, il Mediterraneo", al Marina Convention Center, a Palermo. "Se sono preoccupata del parere del Tar a gennaio? Non è il tema che mi interessa oggi, oggi parleremo di Sicilia, delle prospettive di sviluppo del Mediterraneo, di tutto quello che possiamo fare nella prospettiva di crescita ancora più di quella che già fin'oggi c'è stata. Ricordo a tutti che il porto di Palermo è, per esempio, solo per il dato crocieristico, il quarto porto in Italia e il decimo in Europa, grazie al lavoro che è stato fatto da Pasqualino Monti e che io voglio portare avanti, anzi amplificare. Sono gli argomenti che ci interessano, essere al centro delle nuove politiche comunitarie, essere al centro del Mediterraneo non solo geograficamente".

